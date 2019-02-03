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: Arkama bile bakmadım

, “’a dönmeyi istemedim bana verdiği sözü tuttu” dedi.

Arkama bile bakmadım
Fenerbahçe'nin yeni i Tolgay Arslan önemli açıklamalarda bulundu.

SONUNA KADAR BEKLEDİM
Tolgay, "Beşiktaş kulübü U-21 takımıyla bile çalışmama izin vermedi. Kadro dışı kaldıktan sonra Beşiktaş'a dönmeyi hiç istemedim. Artık önüme bakıyorum" ifadelerini kullandı. Başarılı futbolcu, "Ersun hocanın beni çok istemesi, benimle özel görüşmesi, önemli faktördü. Başkan Ali Koç ve Semih Özsoy, son güne kadar beklememi söylediler ve söz verdiler. Ben de onlara söz verdim. Transferim de gerçekleşti" dedi.

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