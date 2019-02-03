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Cimbom yabancı kaldı | 1-1 Galatasaray

G.Saray Alanya’da Djalma’nın füze golüyle geriye düştü. 2.yarı Feghouli ile 1 puan geldi. bugün kazanırsa puan farkı 8’e çıkacak.

Cimbom yabancı kaldı
Cimbom Alanya'da fire verdi... 2.devre flaş transferler yapan G.Saray, Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Maçın 12. dakikasında Villafanez'in pasında Cisse diziyle indirdiği topa çok sert vurdu Muslera direk dibinden topu çıkarmayı başardı. 14'te Villafanez'in sert vuruşunda Muslera başarılıydı.



DJALMA'DAN MÜTHİŞ GOL
İlk devrenin uzatma bölümünde Fernandes'in kafayla indirdiği topa Djalma uzaktan müthiş vurdu. Top Muslera'yı aşarak ağlara gitti: 1-0. Bu golle devreyi 1-0 önde bitirdi.

FEGHOULİ EŞİTLİĞİ SAĞLADI
Maçın 52. dakikasında Belhanda'nın pasında Feghouli dar açıdan sert vurdu ve skora 1-1'lik denge geldi. 65'te Fernandes, Linnes'den sıyrıldı. Çaprazdan vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.



ÇABALAR GALİBİYETE YETMEDİ
Oyunun 65. dakikasında Djalma ceza alanına girmeden vurdu. Top az farkla dışarı gitti. 78'de Fernandes'in kafa vuruşunda top Muslera'da kaldı. Karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

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