Cimbom yabancı kaldı

Cimbom Alanya'da fire verdi... 2.devre flaş transferler yapan G.Saray, Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Maçın 12. dakikasında Villafanez'in pasında Cisse diziyle indirdiği topa çok sert vurdu Muslera direk dibinden topu çıkarmayı başardı. 14'te Villafanez'in sert vuruşunda Muslera başarılıydı.
DJALMA'DAN MÜTHİŞ GOL
İlk devrenin uzatma bölümünde Fernandes'in kafayla indirdiği topa Djalma uzaktan müthiş vurdu. Top Muslera'yı aşarak ağlara gitti: 1-0. Bu golle Alanyaspor devreyi 1-0 önde bitirdi.
FEGHOULİ EŞİTLİĞİ SAĞLADI
Maçın 52. dakikasında Belhanda'nın pasında Feghouli dar açıdan sert vurdu ve skora 1-1'lik denge geldi. 65'te Fernandes, Linnes'den sıyrıldı. Çaprazdan vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
ÇABALAR GALİBİYETE YETMEDİ
Oyunun 65. dakikasında Djalma ceza alanına girmeden vurdu. Top az farkla dışarı gitti. 78'de Fernandes'in kafa vuruşunda top Muslera'da kaldı. Karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
DJALMA'DAN MÜTHİŞ GOL
İlk devrenin uzatma bölümünde Fernandes'in kafayla indirdiği topa Djalma uzaktan müthiş vurdu. Top Muslera'yı aşarak ağlara gitti: 1-0. Bu golle Alanyaspor devreyi 1-0 önde bitirdi.
FEGHOULİ EŞİTLİĞİ SAĞLADI
Maçın 52. dakikasında Belhanda'nın pasında Feghouli dar açıdan sert vurdu ve skora 1-1'lik denge geldi. 65'te Fernandes, Linnes'den sıyrıldı. Çaprazdan vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.
ÇABALAR GALİBİYETE YETMEDİ
Oyunun 65. dakikasında Djalma ceza alanına girmeden vurdu. Top az farkla dışarı gitti. 78'de Fernandes'in kafa vuruşunda top Muslera'da kaldı. Karşılaşma karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.