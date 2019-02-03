BİLD gazetesinin Beşiktaş haberi ortalığı ayağa kaldırdı... Alman gazetesi Beşiktaş'ın iflasın eşiğinde olduğunu yazdı. Bild, "Türkiye'nin en eski kulübü olan Beşiktaş, iflas tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yıldız oyuncular maaşları nedeniyle kulüpten ayrılmak zorunda kaldı" dedi.
BÜYÜK DEĞİŞİM YAŞANABİLİR
Gazete başkan ve teknik direktör arasındaki anlaşmazlığın ardından Beşiktaş'ın Süper Lig'de yokuş aşağına indiğini vurgulayarak, "Önümüzdeki yaz Türk futbolunda büyük bir değişim yaşanabilir" yorumu yaptı.
BEŞİKTAŞ'TAN YALANLAMA GELDİ
Beşiktaş Kulübü bu haber üzerine bir açıklama yaparak Türkiye'nin en iyi kulübü olduklarını vurguladı. Açıklamada haberin gerçekle ilgisi olmadığı vurgulanarak Bild gazetesine dava açılacağının altı çizildi.
ÇEKLERİN ÖDENMEDİĞİ İDDİASI
Bu arada yönetimin futbolculara 2018 Ağustos ve Eylül maaşlarına istinaden verilen çeklerin ödenmediği belirtildi. Yönetimin ödemeler için kaynak aradığı belirtildi.
BÜYÜK DEĞİŞİM YAŞANABİLİR
Gazete başkan ve teknik direktör arasındaki anlaşmazlığın ardından Beşiktaş'ın Süper Lig'de yokuş aşağına indiğini vurgulayarak, "Önümüzdeki yaz Türk futbolunda büyük bir değişim yaşanabilir" yorumu yaptı.
BEŞİKTAŞ'TAN YALANLAMA GELDİ
Beşiktaş Kulübü bu haber üzerine bir açıklama yaparak Türkiye'nin en iyi kulübü olduklarını vurguladı. Açıklamada haberin gerçekle ilgisi olmadığı vurgulanarak Bild gazetesine dava açılacağının altı çizildi.
ÇEKLERİN ÖDENMEDİĞİ İDDİASI
Bu arada yönetimin futbolculara 2018 Ağustos ve Eylül maaşlarına istinaden verilen çeklerin ödenmediği belirtildi. Yönetimin ödemeler için kaynak aradığı belirtildi.
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