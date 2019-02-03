Bugünkü
Takvim

: Seneye şampiyonluğun en büyük adayıyız

Başkan Divan Kurulu'nda konuştu: Gayemiz kadro omurgasını ve takım ruhunu geliştirmek. Ersun hoca ile gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adayıyız. 5 önemli yaptık. Ama hocamızın istediği santrfor alınamadı. Sezon bitince o transferi de yapacağız...

Seneye şampiyonluğun en büyük adayıyız
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Koç, "Ara trnasfer döneminde iyi oyuncu almak çok zordur ama biz 5 önemli transfer yaptık. Değişecek yabancı kontenjanını da dikkate alarak kalitesi yüksek Türk oyuncuları kadroya kattık" dedi.

KADROMUZ KÖTÜ DEĞİLDİ
F.Bahçe'nin söylendiği kadar kötü bir kadrosunun olmadığını da vurgulayan Koç, "Gayemiz kadro omurgasını ve takım ruhunu geliştir- mek. Gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adayıyız" ifadesini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAli Koç: Seneye şampiyonluğun en büyük adayıyız
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri