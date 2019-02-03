Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Koç, "Ara trnasfer döneminde iyi oyuncu almak çok zordur ama biz 5 önemli transfer yaptık. Değişecek yabancı kontenjanını da dikkate alarak kalitesi yüksek Türk oyuncuları kadroya kattık" dedi.



KADROMUZ KÖTÜ DEĞİLDİ

F.Bahçe'nin söylendiği kadar kötü bir kadrosunun olmadığını da vurgulayan Koç, "Gayemiz kadro omurgasını ve takım ruhunu geliştir- mek. Gelecek sezon şampiyonluğun en büyük adayıyız" ifadesini kullandı.