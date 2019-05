İşte özlenen

Fener coştu bir kere... Geçtiğimiz hafta Malatya galibiyeti ile moral bulan Sarı-Lacivertliler dün de Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Fener bölece maç fazlasıyla 12. sıraya yükseldi. Kanarya 7. dakikada öne geçti. Soldado'nun yerden vuruşunda Ayew'in dokunduğu top filelerle buluştu: 1-0.



​SOLDADO ÜST DİREĞE TAKILDI

10. dakikada Ayew'in kafa vuruşu kaleci Beto çıkardı. 13. dakikada orta sahada topu kapan Ayew'in savunma arkasına pasına hareketlenen Soldado'nun sert şutu üst direkten döndü.



​ALPARSLAN TEHLİKE YARATTI

42. dakikada Serdar Gürler'in kullandığı köşe vuruşunda Titi'nin kafa vuruşu Volkan'da kaldı. 45+1. dakikada Castro'nun kullandığı serbest vuruşta Alpaslan'ın kafa vuruşu direği yaladı.



​JAİLSON&VİCTOR MOSES A.Ş.

50. dakikada Jerome direkt kırmızı kart gördü ve Göztepe 10 kişi kaldı. 74. dakikada Fenerbahçe ikinci golü buldu. Soldan Jailson'un pasında Moses topu ağlara yolladı ve maç 2-0 sona erdi.