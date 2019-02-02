İşte özlenen

Fener coştu bir kere... Geçtiğimiz hafta Malatya galibiyeti ile moral bulan Sarı-Lacivertliler dün de Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Fener bölece maç fazlasıyla 12. sıraya yükseldi. Kanarya 7. dakikada öne geçti. Soldado'nun yerden vuruşunda Ayew'in dokunduğu top filelerle buluştu: 1-0.
SOLDADO ÜST DİREĞE TAKILDI
10. dakikada Ayew'in kafa vuruşu kaleci Beto çıkardı. 13. dakikada orta sahada topu kapan Ayew'in savunma arkasına pasına hareketlenen Soldado'nun sert şutu üst direkten döndü.
ALPARSLAN TEHLİKE YARATTI
42. dakikada Serdar Gürler'in kullandığı köşe vuruşunda Titi'nin kafa vuruşu Volkan'da kaldı. 45+1. dakikada Castro'nun kullandığı serbest vuruşta Alpaslan'ın kafa vuruşu direği yaladı.
JAİLSON&VİCTOR MOSES A.Ş.
50. dakikada Jerome direkt kırmızı kart gördü ve Göztepe 10 kişi kaldı. 74. dakikada Fenerbahçe ikinci golü buldu. Soldan Jailson'un pasında Moses topu ağlara yolladı ve maç 2-0 sona erdi.
SOLDADO ÜST DİREĞE TAKILDI
10. dakikada Ayew'in kafa vuruşu kaleci Beto çıkardı. 13. dakikada orta sahada topu kapan Ayew'in savunma arkasına pasına hareketlenen Soldado'nun sert şutu üst direkten döndü.
ALPARSLAN TEHLİKE YARATTI
42. dakikada Serdar Gürler'in kullandığı köşe vuruşunda Titi'nin kafa vuruşu Volkan'da kaldı. 45+1. dakikada Castro'nun kullandığı serbest vuruşta Alpaslan'ın kafa vuruşu direği yaladı.
JAİLSON&VİCTOR MOSES A.Ş.
50. dakikada Jerome direkt kırmızı kart gördü ve Göztepe 10 kişi kaldı. 74. dakikada Fenerbahçe ikinci golü buldu. Soldan Jailson'un pasında Moses topu ağlara yolladı ve maç 2-0 sona erdi.
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