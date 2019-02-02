Galatasaray-Alanyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 20 haftasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oluyor. Süper Lig'de geride kalan 19 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgiyle 35 puan toplayan sarı-kırmızılılar, haftaya lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde girdi.

ALANYASPOR'UN MUHTEMEL 11'İ: Haydar, Merih, Tzavellas, N'Skala, Ceyhun, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Campos, Villafanez, Jr.Fernandes, Cisse

GALATASARAY'IN İLK 11'İ: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Mitroglou

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Maç beIN SPORTS'ta canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY'DA İKİ EKSİK

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına iki eksikle çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımda, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası'nda mücadele eden Yuto Nagatomo ve uzun süreli sakatlığı bulunan Emre Akbaba, Göztepe'ye karşı forma giyemeyecek.

Teknik direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok da müsabakada görev almayacak.

ÜÇ FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da üç futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Sinan Gümüş ile Brezilyalı oyuncular Mariano Filho ve Fernando Reges, Aytemiz Alanyaspor müsabakasında sarı kart görmeleri durumunda 21. haftada iç sahadaki Trabzonspor maçında görev yapamayacak.