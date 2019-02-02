F.Bahçe taraftarının yüzü iki haftadır gülüyor. Ersun Yanal'lı Fenerbahçe, taraftarlarını mest ediyor... Sarı- Lacivertliler, sezon başından beri ortaya koyduğu futbolla ve aldığı sonuçlarla taraftarını kahretmişti. Ancak iki haftada kara bulutlar ortadan kalktı. Yeni Malatya ve Göztepe galibiyetleriyle uyuyan dev uyandı.
- Spor
- 02.02.2019
- Gazete
Fenerbahçe 2 haftada 6 puan topladı! Kara bulutlar dağıldı...
Sezon başından beri taraftarını hayata küstüren F.Bahçe, son iki haftadaki futboluyla eski güzel günlere dönüş sinyali verdi. Gol ortalaması yükseldi. Yeni transferlerle birlikte umut dolu mesajlar verdi...
F.Bahçe taraftarının yüzü iki haftadır gülüyor. Ersun Yanal'lı Fenerbahçe, taraftarlarını mest ediyor... Sarı- Lacivertliler, sezon başından beri ortaya koyduğu futbolla ve aldığı sonuçlarla taraftarını kahretmişti. Ancak iki haftada kara bulutlar ortadan kalktı. Yeni Malatya ve Göztepe galibiyetleriyle uyuyan dev uyandı.
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