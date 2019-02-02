taraftarının yüzü iki haftadır gülüyor.'lı, taraftarlarını mest ediyor... Sarı- Lacivertliler, sezon başından beri ortaya koyduğu futbolla ve aldığı sonuçlarla taraftarını kahretmişti. AncakYeni Malatya ve Göztepe galibiyetleriyle uyuyan dev uyandı.