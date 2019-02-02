Göztepe galibiyeti sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, iyi bir oyunla galip geldiklerini söyledi. Yanal, "Puan cetveline bakmadan, şampiyonluğa oynarmış gibi mücadeleye etmeliyiz." dedi.
ADEBAYOR'LA İLGİLENMEDİK
Moses'in takıma uyumundan mutlu olduğunu söyleyen Yanal, Başakşehirli Adebayor için ise "Adebayor'la ilgilenmedik" ifadelerini kullandı.
ADEBAYOR'LA İLGİLENMEDİK
Moses'in takıma uyumundan mutlu olduğunu söyleyen Yanal, Başakşehirli Adebayor için ise "Adebayor'la ilgilenmedik" ifadelerini kullandı.
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