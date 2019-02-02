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: Şampiyonluğa oynar gibi savaşmalıyız

, maçı sonrası, “Puan cetveline bakmadan, şampiyonluğa oynarmış gibi savaşmalıyız” dedi.

Şampiyonluğa oynar gibi savaşmalıyız
Göztepe galibiyeti sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe , iyi bir oyunla galip geldiklerini söyledi. Yanal, "Puan cetveline bakmadan, şampiyonluğa oynarmış gibi mücadeleye etmeliyiz." dedi.

ADEBAYOR'LA İLGİLENMEDİK
Moses'in takıma uyumundan mutlu olduğunu söyleyen Yanal, Başakşehirli Adebayor için ise "Adebayor'la ilgilenmedik" ifadelerini kullandı.

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