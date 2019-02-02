Göztepe'nin golcüsü Jerome, yaptığı sert faulle futbolseverlerden büyük tepki gördü. Tecrübeli oyuncu, 50'de Sadık Çiftpınar'ın ayağına çok sert bir müdahalede bulundu. Jerome direkt kırmızı kart gördü. Fenerbahçe taraftarları, "Resmen cinayete teşebbüs" yorumu yaptı. Sadık, pozisyondan 18 dakika sonra oyundan çıktı.

