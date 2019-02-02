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e teşebbüs!

Cinayete teşebbüs!

Göztepe'nin golcüsü Jerome, yaptığı sert faulle futbolseverlerden büyük tepki gördü. Tecrübeli oyuncu, 50'de Sadık Çiftpınar'ın ayağına çok sert bir müdahalede bulundu. Jerome direkt kırmızı kart gördü. taraftarları, "Resmen e teşebbüs" yorumu yaptı. Sadık, pozisyondan 18 dakika sonra oyundan çıktı.

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