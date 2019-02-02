Cimbom ‘3’e kilitlendi!

Şampiyonluğa kilitlenen Galatasaray bu akşam çok zorlu bir viraj dönecek... Sarı-Kırmızılılar, son haftaların flaş takımlarından Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.



ÜÇ ÖNEMLİ EKSİK VAR

19.00'da başlayacak maçı Alper Ulusoy yönetecek. Cimbom'da Asya Kupası'nda bulunan Nagatomo, sakatlığı süren Emre Akbaba ve cezası olan yeni transfer Mbaye Diagne forma giyemeyecek.