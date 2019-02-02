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‘3’e kilitlendi!

Puan kaybına tahammülü olmayan bu akşam zorlu Alanya deplasmanına çıkacak... ’da hedef 3 puanı alarak ikinci yarıda 3’te 3 yapmak

Cimbom ‘3’e kilitlendi!
Şampiyonluğa kilitlenen Galatasaray bu akşam çok zorlu bir viraj dönecek... Sarı-Kırmızılılar, son haftaların flaş takımlarından Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

ÜÇ ÖNEMLİ EKSİK VAR
19.00'da başlayacak maçı Alper Ulusoy yönetecek. Cimbom'da Asya Kupası'nda bulunan Nagatomo, sakatlığı süren Emre Akbaba ve cezası olan yeni transfer Mbaye Diagne forma giyemeyecek.

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