8 ay sonra ligde iki maçlık seri

Göztepe karşısında sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe uzun bir hasrete de son verdi... Geçtiğimiz hafta da yine evinde Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Sarı-Lacivertliler iki maçlık galibiyet serisi yakaladı. Bu sezon ilk kez bunu başaran Fenerbahçe, 8 aylık aradan sonra 2'de 2 yapmış oldu.
- Spor
- 02.02.2019
- Gazete
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