8 ay sonra ligde iki maçlık seri

Göztepe karşısında sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe uzun bir hasrete de son verdi... Geçtiğimiz hafta da yine evinde Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Sarı-Lacivertliler iki maçlık galibiyet serisi yakaladı. Bu sezon ilk kez bunu başaran Fenerbahçe, 8 aylık aradan sonra 2'de 2 yapmış oldu.