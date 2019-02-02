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8 ay sonra ligde iki maçlık seri

Malatyaspor’dan sonra ’yi de deviren çok uzun aradan sonra ligde üst üste iki galibiyet aldı...

8 ay sonra ligde iki maçlık seri
Göztepe karşısında sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe uzun bir hasrete de son verdi... Geçtiğimiz hafta da yine evinde Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Sarı-Lacivertliler iki maçlık galibiyet serisi yakaladı. Bu sezon ilk kez bunu başaran Fenerbahçe, 8 aylık aradan sonra 2'de 2 yapmış oldu.

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