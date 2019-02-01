iki yeni golcüsüyle rakiplerini de kıskandırdı.transferleri Sarı-Kırmızılılar'ı ayağa kaldırdı.taraftarları uzun süredir forvetlerin yolunu gözlüyordu. Bir türlü transferler gerçekleşmiyordu. Ancak beklediklerine değdi ve sonunda iki Aslan parçası geldi.'Büyük' golcü transfer edeniçin otortiler, "Yok böyle forvet hattı" yorumunda bulundular. Sarı- Kırmızılı taraftarlar, iki golcünün'in ikinci yarısında gol rekoru kıracağı görüşünde.