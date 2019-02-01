G.Saray iki yeni golcüsüyle rakiplerini de kıskandırdı. Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou transferleri Sarı-Kırmızılılar'ı ayağa kaldırdı. Galatasaray taraftarları uzun süredir forvetlerin yolunu gözlüyordu. Bir türlü transferler gerçekleşmiyordu. Ancak beklediklerine değdi ve sonunda iki Aslan parçası geldi.
GOL REKORU KIRARLAR
İki 'Büyük' golcü transfer eden G.Saray için otortiler, "Yok böyle forvet hattı" yorumunda bulundular. Sarı- Kırmızılı taraftarlar, iki golcünün Süper Lig'in ikinci yarısında gol rekoru kıracağı görüşünde.
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