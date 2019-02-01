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Yok böyle forvet hattı! Diagne ve Mitroglou leri taraftarını ayağa kaldırdı

Forvet yolu gözleyen G.Saraylı taraftarların beklediğine değdi. Cimbom, iki ‘Büyük’ golcüyü bitirdi. Otoriteler, Diagne ve Mitroglou ile güçlenen G.Saray için, "Yok böyle forvet hattı" yorumunda bulundu.



G.Saray iki yeni golcüsüyle rakiplerini de kıskandırdı. Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou transferleri Sarı-Kırmızılılar'ı ayağa kaldırdı. Galatasaray taraftarları uzun süredir forvetlerin yolunu gözlüyordu. Bir türlü transferler gerçekleşmiyordu. Ancak beklediklerine değdi ve sonunda iki Aslan parçası geldi.

​GOL REKORU KIRARLAR
İki 'Büyük' golcü transfer eden G.Saray için otortiler, "Yok böyle forvet hattı" yorumunda bulundular. Sarı- Kırmızılı taraftarlar, iki golcünün Süper Lig'in ikinci yarısında gol rekoru kıracağı görüşünde.

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