Fenerbahçe'nin yeni transferleri Serdar Aziz ve Tolgay Arslan iddialı açıklamalar yaptı. Galatasaray ve Beşiktaş'tan koptuktan sonra hiçbir takımın teklifini kabul etmeyen ve kimseyle pazarlık masasına oturmayan 2 futbolcu en sonunda sabrın karşılığını F.Bahçe'ye transfer olarak gördü.
HEDEF BAŞARILARA İMZA ATMAK
İki futbolcu ağız birliği etmişçesine, "Yüreğimizin götürdüğü yere gittik" dedi. Tolgay ve Serdar Aziz, Fenerbahçe gibi büyük bir camiada önemli başarılara imza atmak istediklerini öne sürdü.
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