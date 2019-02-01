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Fener 2’de 2 peşinde

Geçen hafta ’u yenen 20. haftanın açılış maçında ’yi konuk ediyor.

Fener 2’de 2 peşinde
F.Bahçe 20. haftanın açılış maçında sahasında 'yi konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'u yenerek uzun bir süre sonra 3 puan alan Sarı-Lacivertliler Göztepe'yi de yenerek 2'de 2 yapmanın hesaplarını yapıyor. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak olan maçı Suat Arslanboğa yönetecek. 'de cezalı Skretel ve Hasan Ali ile sakat olan Frey ve Harun forma giyemeyecek.

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