Fener 2’de 2 peşinde

F.Bahçe 20. haftanın açılış maçında sahasında Göztepe'yi konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Yeni Malatyaspor'u yenerek uzun bir süre sonra 3 puan alan Sarı-Lacivertliler Göztepe'yi de yenerek 2'de 2 yapmanın hesaplarını yapıyor. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak olan maçı Suat Arslanboğa yönetecek. Fenerbahçe'de cezalı Skretel ve Hasan Ali ile sakat olan Frey ve Harun forma giyemeyecek.
- Spor
- 01.02.2019
- Gazete
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