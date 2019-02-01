F.Bahçe'nin Türkiye'ye getirdiği Empoli'nin hücuma yönelik orta saha oyuncusu Miha Zajc, Slovenya'nın İtalya sınırında doğdu. 24 yaşındaki oyuncunun lakabı ise: Sloven mücevheri. Ülkesinde Interblock, Olimpija Ljubljana ve NK Celje takımlarında oynayan yetenekli oyuncu, Slovenya 1. Ligi'nde çıktığı 51 maçın ardından Olimpija Ljubljana'nın yolunu tuttu.
- Spor
- 01.02.2019
- Gazete
F.Bahçe’nin yeni transferi Zajc'ın ülkesindeki lakabı: Sloven mücevheri
F.Bahçe’nin yeni transferi Zajc tekniği ve pas becerisiyle süper. Sağ ve sol ayağını iyi kullanıyor . Çalışkanlığıyla göz dolduruyor.
F.Bahçe'nin Türkiye'ye getirdiği Empoli'nin hücuma yönelik orta saha oyuncusu Miha Zajc, Slovenya'nın İtalya sınırında doğdu. 24 yaşındaki oyuncunun lakabı ise: Sloven mücevheri. Ülkesinde Interblock, Olimpija Ljubljana ve NK Celje takımlarında oynayan yetenekli oyuncu, Slovenya 1. Ligi'nde çıktığı 51 maçın ardından Olimpija Ljubljana'nın yolunu tuttu.
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