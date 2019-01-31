Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 31.01.2019 15:04
  • Son Güncelleme: 31.01.2019 15:05

Son dakika: 'ın yeni transferi Luyindama bu akşam İstanbul'a geliyor

Transferin hızlı takımı , bir transferi daha bitirdi. Sarı kırmızılılar, Luyindama'nın uçak biletini aldı. Kongolu stoper THY’nin Brüksel-İstanbul seferi 20:30’da Türkiye'ye geliyor.

Galatasaray transferi bitirdi! Bu akşam İstanbul'da...
Hürriyet'in haberine göre, , Luyindama transferini bitirdi... Sarı kırmızılıların anlaşma sağladığı Kongolu stoper THY'nin Brüksel-İstanbul seferi ile bu akşam geliyor,

Luyindama'nın saat 20:30'da İstanbul'da olması beklenirken Galatasaray'ın Kongolu stoperi sezon sonuna kadar Standard Liege'den satın alma opsiyonu ile kiraladığı öğrenildi.

Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği Luyindama, saat 20:30'da İstanbul'da olacak.

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriSon dakika: Galatasaray'ın yeni transferi Luyindama bu akşam İstanbul'a geliyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar