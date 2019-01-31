Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray, Luyindama transferini bitirdi... Sarı kırmızılıların anlaşma sağladığı Kongolu stoper THY'nin Brüksel-İstanbul seferi ile bu akşam geliyor,
Luyindama'nın saat 20:30'da İstanbul'da olması beklenirken Galatasaray'ın Kongolu stoperi sezon sonuna kadar Standard Liege'den satın alma opsiyonu ile kiraladığı öğrenildi.
Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği Luyindama, saat 20:30'da İstanbul'da olacak.
Ayrıntılar geliyor...
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