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  • 31.01.2019 10:44
  • Son Güncelleme: 31.01.2019 10:46

Son dakika: Mitroglou ile görüşmelere başlandığını 'a bildirdi

Ara transfer döneminin son günlerinde atağa geçen , Kasımpaşalı Diagne'nin ardından, Yunan yıldız ile görüşmelere başlandığını 'a bildirdi.

Galatasaray KAP'a bildirdi! Transfer tamam

'Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou'nun geçici transferi konusunda kulübü Olympique De Marseille Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'

Ayrıntılar geliyor...

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