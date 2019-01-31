'Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou'nun geçici transferi konusunda kulübü Olympique De Marseille Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'
Ayrıntılar geliyor...
'Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou'nun geçici transferi konusunda kulübü Olympique De Marseille Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'
Ayrıntılar geliyor...
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