Bugünkü
Takvim

alacakları için ’ya gitti

’ın Şilili futbolcusu alacakları için Beşiktaş’ı ’ya şikayet etti. Bu gelişme yönetimi kızdırdı.

Medel alacakları için FIFA’ya gitti
Beşiktaş ekonomik anlamda sıkıntı yaşarken maaşların yatmaması sorunlara yol açmaya devam ediyor. Bu sezon Pepe ve Quaresma gibi yıldızların alacaklarını alamadığı gerekçesiyle kulübe ihtar çekmesinin ardından bir hamle de Gary Medel'den geldi.

ÖDEME YAPILACAK
'ın Şilili oyuncusu alacakları nedeniyle 'ya başvurdu. Bu durum yönetimi kızdırırken 'e ödeme yapılması bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriMedel alacakları için FIFA’ya gitti
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri