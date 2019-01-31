Medel alacakları için FIFA’ya gitti

Beşiktaş ekonomik anlamda sıkıntı yaşarken maaşların yatmaması sorunlara yol açmaya devam ediyor. Bu sezon Pepe ve Quaresma gibi yıldızların alacaklarını alamadığı gerekçesiyle kulübe ihtar çekmesinin ardından bir hamle de Gary Medel'den geldi.
ÖDEME YAPILACAK
Beşiktaş'ın Şilili oyuncusu alacakları nedeniyle FIFA'ya başvurdu. Bu durum yönetimi kızdırırken Medel'e ödeme yapılması bekleniyor.
ÖDEME YAPILACAK
Beşiktaş'ın Şilili oyuncusu alacakları nedeniyle FIFA'ya başvurdu. Bu durum yönetimi kızdırırken Medel'e ödeme yapılması bekleniyor.
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