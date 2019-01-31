Gomis'in satılmasının ardından yaklaşık 5 aydır forvet transferi için büyük bir uğraş veren Galatasaray en sonunda bombaları patlattı... Sarı-Kırmızılılar ligin ilk yarısında Kasımpaşa formasıyla 20 gol atan Mbaye Diagne ve Marsilya'nın Yunan forveti Kostas Mitroglou'nu kadrosuna katmayı başardı.
PAŞA'YA SATIŞTAN PAY...
G.Saray, Diagne'yi 10 milyon Euro peşin+3 milyon Euro şampiyonluk bonusu karşlığında renkerine bağldı. Cimbom oyuncunun satışındaki kârdan da Kasımpaşa'ya %25 pay verecek.
4.5 YILLIK İMZA ATACAK
27 yaşındaki Diagne ile 4.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Cimbom 2. bombayı ise Mitroglou ile patlattı. Yunan golcü satın alma opsiyonu ile birlikte 1.5 yıllığına kiralandı. Mitroglou bugün İstanbul'da olacak.
SOSYAL MEDYA ADETA YIKILDI
G.Saray, Diagne transferini açıklamadan önce sosyal medyada "Hazır mısınız?" mesajını paylaştı. Bunun üzerine kulübün internet sitesi ve KAP çöktü. Kulübün Youtube hesabına da binlerce kişi akın etti.
PAŞA'YA SATIŞTAN PAY...
G.Saray, Diagne'yi 10 milyon Euro peşin+3 milyon Euro şampiyonluk bonusu karşlığında renkerine bağldı. Cimbom oyuncunun satışındaki kârdan da Kasımpaşa'ya %25 pay verecek.
4.5 YILLIK İMZA ATACAK
27 yaşındaki Diagne ile 4.5 yıllık sözleşme imzalanacak. Cimbom 2. bombayı ise Mitroglou ile patlattı. Yunan golcü satın alma opsiyonu ile birlikte 1.5 yıllığına kiralandı. Mitroglou bugün İstanbul'da olacak.
SOSYAL MEDYA ADETA YIKILDI
G.Saray, Diagne transferini açıklamadan önce sosyal medyada "Hazır mısınız?" mesajını paylaştı. Bunun üzerine kulübün internet sitesi ve KAP çöktü. Kulübün Youtube hesabına da binlerce kişi akın etti.
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