Bugünkü
Takvim

defansa takviye yapıyor! gidiyor Luyindama geliyor

Sarı-Kırmızılılar, ’u bugün veya ’e satabilirse, S.Liege’den Luyindama’ya imza attıracak.

Maicon gidiyor Luyindama geliyor
in son gününe büyük bir heyecanla giriyor... Forvete Diagne ve Mitroglou takviyelerini yapan Sarı-Kırmızılılar'dan stopere de sürpriz bir transfer gelebilir. Yönetim, ve scout ekibinin uzun süredir takip ettiği Standard Liege'li Christian Luyindama ile anlaştı. Ancak bu transferin gerçekleşmesi i Çin ve 'dan teklifler alan ile yolların ayrılması gerekiyor. Eğer Maicon bugün bir kulüple anlaşma sağlarsa, Galatasaray da 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Luyindama'yı kadrosuna katacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriGalatasaray defansa takviye yapıyor! Maicon gidiyor Luyindama geliyor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri