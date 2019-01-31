Galatasaray transferin son gününe büyük bir heyecanla giriyor... Forvete Diagne ve Mitroglou takviyelerini yapan Sarı-Kırmızılılar'dan stopere de sürpriz bir transfer gelebilir. Yönetim, Fatih Terim ve scout ekibinin uzun süredir takip ettiği Standard Liege'li Christian Luyindama ile anlaştı. Ancak bu transferin gerçekleşmesi için Çin ve Japonya'dan teklifler alan Maicon ile yolların ayrılması gerekiyor. Eğer Maicon bugün bir kulüple anlaşma sağlarsa, Galatasaray da 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Luyindama'yı kadrosuna katacak.
- Spor
- 31.01.2019
- Gazete
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