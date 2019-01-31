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'de Slimani krizi!

F.Bahçe’nin göndermek istediği golcü futbolcu, takımda kalmak istedi ve kriz çıkardı. Sarı-Lacivertli Yönetim, taraftarın Slimani tepkisinden dolayı büyük rahatsızlık yaşıyor.



F.Bahçe'ye geldiği günden beri bir türlü istenilen düzeye gelemeyen ve taraftarın büyük tepkisini çeken İslam Slimani, kriz çıkarmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertli Yönetim, onu elden çıkartarak transfere yer açmak istedi ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.

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