F.Bahçe'ye geldiği günden beri bir türlü istenilen düzeye gelemeyen ve taraftarın büyük tepkisini çeken İslam Slimani, kriz çıkarmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertli Yönetim, onu elden çıkartarak transfere yer açmak istedi ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.
- Spor
- 31.01.2019
- Gazete
Fenerbahçe'de Slimani krizi!
F.Bahçe’nin göndermek istediği golcü futbolcu, takımda kalmak istedi ve kriz çıkardı. Sarı-Lacivertli Yönetim, taraftarın Slimani tepkisinden dolayı büyük rahatsızlık yaşıyor.
F.Bahçe'ye geldiği günden beri bir türlü istenilen düzeye gelemeyen ve taraftarın büyük tepkisini çeken İslam Slimani, kriz çıkarmaya devam ediyor. Sarı-Lacivertli Yönetim, onu elden çıkartarak transfere yer açmak istedi ancak evdeki hesap çarşıya uymadı.
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