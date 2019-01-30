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’nda kura heyecanı

’nda çeyrek ve yarı final kura çekimi bugün saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Kura heyecanını A Spor naklen ekranlara getirecek...

Kupada kura heyecanı
Kupada kura heyecanı... 'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi bugün saat 14.00'te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak. A Spor'dan naklen yayınlanacak olan kura çekimine kura çekimine, Son 16 Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa., Trabzonspor, Ümraniyespor ve Galatasaray katılacak. Kura çekiminde statüye göre; kura çekiminde , , ve seribaşı olacak.

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