Fenerbahçe, Beşiktaşlı Tolgay Arslan'ı renklerine bağladı. Sarı-Lacivertliler Tolgay için 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.



Takasla gitmesi gündemde olan Şener Özbayraklı ise Beşiktaş'la anlaşamadı ve Fenerbahçe'de kaldı.

2014-2015 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a Hamburg'tan transfer olan Tolgay Arslan, kadro dışı kalmadan önce bu sezon toplam 16 maça çıktı ve 1 gol attı.