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  • Son Güncelleme: 30.01.2019 22:21

'de! ...

, 'ı renklerine bağladı. Sarı-Lacivertliler Tolgay için bonservis bedeli ödeyecek. Beşiktaş ile anlaşamayan takımda kaldı.

Tolgay imzayı attı!

, Beşiktaşlı 'ı renklerine bağladı. Sarı-Lacivertliler Tolgay için 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Takasla gitmesi gündemde olan ise Beşiktaş'la anlaşamadı ve Fenerbahçe'de kaldı.

2014-2015 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a Hamburg'tan transfer olan Tolgay Arslan, kadro dışı kalmadan önce bu sezon toplam 16 maça çıktı ve 1 gol attı.

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