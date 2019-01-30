Fenerbahçe, Beşiktaşlı Tolgay Arslan'ı renklerine bağladı. Sarı-Lacivertliler Tolgay için 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Takasla gitmesi gündemde olan Şener Özbayraklı ise Beşiktaş'la anlaşamadı ve Fenerbahçe'de kaldı.
2014-2015 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a Hamburg'tan transfer olan Tolgay Arslan, kadro dışı kalmadan önce bu sezon toplam 16 maça çıktı ve 1 gol attı.
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