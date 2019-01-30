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için ’a 2.5 milyon Euro+Şener Özbayraklı’yı öneren , Siyah-Beyazlılar’la büyük oranda anlaştı. in bugün mutlu sonla bitmesi bekleniyor.

Tolgay Arslan an meselesi
Fenerbahçe Tolgay Arslan'da mutlu sona çok yakın... Uzun süredir 28 yaşındaki oyuncu için temaslarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş'la 2.5 milyon Euro+Şener Özbayraklı'nın bonservisi karşılığında anlaşma sağladı. Başkanı 'ın dün akşam saatlerinde yönetim kurulu ile yaptığı toplantı neticesinde Fenerbahçe'nin teklifine "Evet" dediği öğrenildi. Tolgay'la da her konuda anlaşma sağlayan Sarı- Lacivertli yönetimin bu i bugün içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin Tolgay'la 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve deneyimli orta saha oyuncusunun yıllık 2 milyon Euro maaş alacağı öne sürüldü.

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