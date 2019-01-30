Tolgay Arslan an meselesi

Fenerbahçe Tolgay Arslan'da mutlu sona çok yakın... Uzun süredir 28 yaşındaki oyuncu için temaslarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş'la 2.5 milyon Euro+Şener Özbayraklı'nın bonservisi karşılığında anlaşma sağladı. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın dün akşam saatlerinde yönetim kurulu ile yaptığı toplantı neticesinde Fenerbahçe'nin teklifine "Evet" dediği öğrenildi. Tolgay'la da her konuda anlaşma sağlayan Sarı- Lacivertli yönetimin bu transferi bugün içerisinde resmiyete dökmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin Tolgay'la 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı ve deneyimli orta saha oyuncusunun yıllık 2 milyon Euro maaş alacağı öne sürüldü.
- Spor
- 30.01.2019
- Gazete
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