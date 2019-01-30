Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 31.01.2019 00:14
  • Son Güncelleme: 31.01.2019 00:14

Son dakika: , 'un Japonyalı 'yı kiraladı!

 ara  döneminin bitmesine 24 saat kala 'un Japonyalı  'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Kagawa Beşiktaş'ta!

Adı Monaco ile de anılan Kagawa'yı Fransız ekibinin den çekilmesiyle ikna eden , Alman kulübü ile de 6 ay kiralama konusunda anlaşma sağladı. 'in de transferine onay verdiği Kagawa ile resmi imzaların atılması an meselesi olurken, transferin yarın gün içinde açıklanması bekleniyor.

Japon futbolcunun yaz transfer sezonunda satın alma opsiyonu da Beşiktaş'ta olacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriSon dakika: Beşiktaş, Borussia Dortmund'un Japonyalı 10 numarası Shinji Kagawa'yı kiraladı!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar