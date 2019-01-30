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Sivas’ta depremi yaşanıyor

Sivas’ta Hugo Vieira depremi yaşanıyor
Sivasspor'un yeni forveti Hugo Vieira'nın sakatlığı nedeniyle bir süre forma giyemeyeceği öğrenildi. Portekizli forvet ilk antrenmanında takım arkadaşıyla girdiği bir pozisyonda sol dizinden sakatlandı. İstanbul Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR'ı çekilen Vieira, tetkik ve tedavi için doktoruyla bugün Portekiz'e gidecek.

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