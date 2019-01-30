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Sarı-kırmızılılar için ile masada

Cimbom in bitimine 2 gün kala flaş bir hamle yaptı ve Diagne için 9 milyon ile Eren’i teklif etti. 13 milyon Euro’da diretirken, taraflar bugün yine bir araya gelecek.




Forvet transferi için dört koldan saldıran Galatasaray'dan çok flaş bir hamle geldi... Sarı-Kırmızılılar, Kasımpaşa'nın süper golcüsü Mbaye Diagne için harekete geçti. Başkan Mustafa Cengiz ve başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak dün Kasımpaşa Başkanı Turgay Ciner'le pazarlık masasına oturdu.

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