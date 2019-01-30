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’dan N’jie bombası

Siyah-Beyazlılar, hem forvette hem kanatlarda oynayabilen N’Jie için Marsilya’ya kiralama teklifinde bulundu...

Kartal’dan N’jie bombası
Beşiktaş, hem kanatlarda hem de forvette oynayabilen Marsilyalı Clinton Mua N'Jie'yi renklerine bağlamak için harekete geçti... 25 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşan Siyah-Beyazlı yönetiminin, N'Jie için Marsilya'ya 1.5 yıllık kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi. Fransızlar'ın N'Jie'yi 'a kiralamaya sıcak baktığı ve tarafların satın alma opsiyonu üzerinde görüştüğü konuşuluyor. Bu sezon Marsilya'da 177 dakika oynayan Kamerunlu'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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