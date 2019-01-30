Kartal’dan N’jie bombası

Beşiktaş, hem kanatlarda hem de forvette oynayabilen Marsilyalı Clinton Mua N'Jie'yi renklerine bağlamak için harekete geçti... 25 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşan Siyah-Beyazlı yönetiminin, N'Jie için Marsilya'ya 1.5 yıllık kiralama teklifinde bulunduğu öğrenildi. Fransızlar'ın N'Jie'yi Beşiktaş'a kiralamaya sıcak baktığı ve tarafların satın alma opsiyonu üzerinde görüştüğü konuşuluyor. Bu sezon Marsilya'da 177 dakika oynayan Kamerunlu'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
- Spor
- 30.01.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.