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'da Mitroglou sesleri

'in verdiği onay sonrası Mitroglou’nun bugün açıklanması bekleniyor.

Mitroglou sesleri
Kadrosuna iki forvet katmak isteyen , inde de mutlu sona yaklaştı... Sarı-Kırmızılılar, 'nin gelişi sonrası Marsilya'da gözden düşen Yunan golcü için önceki gün Fransızlar'la masaya oturdu. Alınan bilgilere göre taraflar sezon sonuna kadar kiralama konusunda el sıkıştı. 'in de onayı sonrasında transferin bugün resmen açıklanması bekleniyor. 30 yaşındaki Kostas Mitroglou geçen sezon başında 15 milyon Euro karşılığında 'dan Marsilya'ya transfer olmuştu.

YİNE GOMİS'İN YERİNE GELİYOR!
Mitroglou geçen sezon 'in yerine Marsilya'ya transfer olmuştu... Yunan yıldız imzayı atarsa bu kez G.Saray'da Gomis'in boşluğunu doldurmaya çalışacak.

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