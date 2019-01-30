Kadrosuna iki forvet katmak isteyen Galatasaray, Kostas Mitroglou transferinde de mutlu sona yaklaştı... Sarı-Kırmızılılar, Mario Balotelli'nin gelişi sonrası Marsilya'da gözden düşen Yunan golcü için önceki gün Fransızlar'la masaya oturdu. Alınan bilgilere göre taraflar sezon sonuna kadar kiralama konusunda el sıkıştı. Fatih Terim'in de onayı sonrasında transferin bugün resmen açıklanması bekleniyor. 30 yaşındaki Kostas Mitroglou geçen sezon başında 15 milyon Euro karşılığında Benfica'dan Marsilya'ya transfer olmuştu.
YİNE GOMİS'İN YERİNE GELİYOR!
Mitroglou geçen sezon Gomis'in yerine Marsilya'ya transfer olmuştu... Yunan yıldız imzayı atarsa bu kez G.Saray'da Gomis'in boşluğunu doldurmaya çalışacak.
YİNE GOMİS'İN YERİNE GELİYOR!
Mitroglou geçen sezon Gomis'in yerine Marsilya'ya transfer olmuştu... Yunan yıldız imzayı atarsa bu kez G.Saray'da Gomis'in boşluğunu doldurmaya çalışacak.
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