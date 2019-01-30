Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bolu maçı sonrası transfer konusunda önemli açıklamalar yaptı. Son düzlüğe ümitli girdiklerini söyleyen Terim, "Son 48 saatin artık bu kadar bekleyen Galatasaray taraftarını memnun edeceğini düşünüyorum. Sürprizler olabilir, o kadar ileri gidiliyor." dedi.
- Spor
- 30.01.2019
- Gazete
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