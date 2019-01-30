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: Nerelere geleceğimizi herkes görecek

Yanal kadro kalitelerinin çok iyi olduğunu söyleyerek , “Nerelere geleceğimizi herkes görecek” dedi.

Nerelere gelecegimizi
F.Bahçe'de Ersun Yanal umut dağıttı. Ligdeki konumlarının herkesi üzdüğünü söyleyen tecrübeli hoca, "Kadro kalitemiz çok iyi olmasına rağmen futbolcularımızda arka arkaya kaybedilen puanların yarattığı bir moral bozukluğu var. Bir iki maç arka arkaya kazandığımız zaman Fenerbahçe'nin nerelere geleceğini herkes görecek" ifadesini kullandı.

BİRLİK OLACAĞIZ
Taraftarların yanında olduğunu söyleyen Yanal, "Onların desteği ile bu zor süreçleri el birliği ile aşacağız" dedi.

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