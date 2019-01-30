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Castillo yolunda

, ’nun 1.5 yıllığına kiralanması için kulübü ve Şili’li futbolcunun menajeriyle anlaştı. Benfica, Castillo'yu Boavista maçının kadrosundan çıkardı... İmzaların atılması için Slimani'nin ayrılması bekleniyor...



Malatya galibiyeti ile moral bulan Fenerbahçe ara transferdeki 3. bombayı da patlatıyor... Sarı- Lacivertliler, Sadık Çiftpınar ve Victor Moses'ın ardından Nicolas Castillo'yu da kadrosuna katıyor. Forvet bölgesindeki büyük sorunu çözmek isteyen yönetim, Şili'li futbolcu ve menajeriyle her konuda anlaştı.

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