Malatya galibiyeti ile moral bulan Fenerbahçe ara transferdeki 3. bombayı da patlatıyor... Sarı- Lacivertliler, Sadık Çiftpınar ve Victor Moses'ın ardından Nicolas Castillo'yu da kadrosuna katıyor. Forvet bölgesindeki büyük sorunu çözmek isteyen yönetim, Şili'li futbolcu ve menajeriyle her konuda anlaştı.
- Spor
- 30.01.2019
- Gazete
Castillo Fenerbahçe yolunda
Fenerbahçe, Nicolas Castillo’nun 1.5 yıllığına kiralanması için Benfica kulübü ve Şili’li futbolcunun menajeriyle anlaştı. Benfica, Castillo'yu Boavista maçının kadrosundan çıkardı... İmzaların atılması için Slimani'nin ayrılması bekleniyor...
Malatya galibiyeti ile moral bulan Fenerbahçe ara transferdeki 3. bombayı da patlatıyor... Sarı- Lacivertliler, Sadık Çiftpınar ve Victor Moses'ın ardından Nicolas Castillo'yu da kadrosuna katıyor. Forvet bölgesindeki büyük sorunu çözmek isteyen yönetim, Şili'li futbolcu ve menajeriyle her konuda anlaştı.
- Aziz Yıldırım boşanacağı iddialarına yanıt verdi
- Xavi sezon sonu bırakıyor
- Comolli’den Elif Elmas açıklaması!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.