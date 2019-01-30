Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, son iki lig maçında takımın geriye düşmesine rağmen futbolcuların pes etmeyip mücadelesinden övgüyle bahsetti. Karaman, "Oyuncumun forması kuru kalmaz. Sahada basmadık yer bırakmayacak kadar koşuyorlar" dedi.
FORMA İÇİN DAHA ÇOK KOŞACAKLAR
Sahada forması kuru oyuncu istemediğini belirten Karaman, "Bunun için koşacaklar. Sakatlığı geçecek olan ve İran milli takımından dönecek oyuncularımızla daha güçlü olacağız" ifadelerini kullandı.
- Spor
- 30.01.2019
- Gazete
Benim oyuncumun forması kuru kalamaz
Trabzon’un hocası Karaman “Savaşan bir takımız. Asla pes etmiyoruz. Oyuncumun forması kuru kalmaz”dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, son iki lig maçında takımın geriye düşmesine rağmen futbolcuların pes etmeyip mücadelesinden övgüyle bahsetti. Karaman, "Oyuncumun forması kuru kalmaz. Sahada basmadık yer bırakmayacak kadar koşuyorlar" dedi.
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