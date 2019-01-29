Kadıköy bir anda karıştı!

Nefesleri kesen maçın 19. dakikasında saha bir anda karıştı... Malatyalı Guilherme takım arkadaşı yerde olduğu için Fenerbahçeli futbolculara 'durun' işareti yaptı. Ancak Sambacı bir anda hareketlenip ara pası attı. Bunun üzerine başta Soldado olmak üzere Fenerli futbolcular Guilherme'nin üzerine yürüdü.