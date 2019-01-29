Nefesleri kesen maçın 19. dakikasında saha bir anda karıştı... Malatyalı Guilherme takım arkadaşı yerde olduğu için Fenerbahçeli futbolculara 'durun' işareti yaptı. Ancak Sambacı bir anda hareketlenip ara pası attı. Bunun üzerine başta Soldado olmak üzere Fenerli futbolcular Guilherme'nin üzerine yürüdü.
- Spor
- 29.01.2019
- Gazete
Kadıköy bir anda karıştı!
19. dakikada iki takım oyuncuları gerilim yaşadı...
- G.Saray Bayern'in genç yıldızının peşinde
- Altay Bayındır Kartal oluyor
- Alanyaspor'dan Josef Sural için alkışlanacak karar!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.