Bugünkü
Takvim

bir anda karıştı!

19. dakikada iki takım oyuncuları gerilim yaşadı...

Kadıköy bir anda karıştı!
Nefesleri kesen maçın 19. dakikasında saha bir anda karıştı... Malatyalı Guilherme takım arkadaşı yerde olduğu için Fenerbahçeli futbolculara 'durun' işareti yaptı. Ancak Sambacı bir anda hareketlenip ara pası attı. Bunun üzerine başta Soldado olmak üzere Fenerli futbolcular Guilherme'nin üzerine yürüdü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriKadıköy bir anda karıştı!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri