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Hatay’a rakip dayanmıyor

Hatayspor, ’ü 2 golle geçerek arka arkaya 5’nci kez kazandı. Evsahibi ekip maçı 8 kişi bitirdi.

Hatay’a rakip dayanmıyor
Hatayspor tutulmuyor... Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i 4-1 yenerek çeyrek finale yükselen Hatayspor ligdeki yükselişini sürdürüyor. Hatayspor dün de ligde son sırada bulunan Karabükspor'u deplasmanda 2-0 yenerek arka arkaya 5. kez kazandı. Hatay'ın gollerini Caner ve Korkishko attı. spor karşılaşmayı 8 kişi tamamladı.

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