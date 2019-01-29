Hatay’a rakip dayanmıyor

Hatayspor tutulmuyor... Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i 4-1 yenerek çeyrek finale yükselen Hatayspor ligdeki yükselişini sürdürüyor. Hatayspor dün de ligde son sırada bulunan Karabükspor'u deplasmanda 2-0 yenerek arka arkaya 5. kez kazandı. Hatay'ın gollerini Caner ve Korkishko attı. Karabükspor karşılaşmayı 8 kişi tamamladı.
- Spor
- 29.01.2019
- Gazete
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