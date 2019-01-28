Bugünkü
Takvim

mesaisi

, i için ’tan son bir görüşme talebi daha istedi.

Tolgay Arslan mesaisi
Ara döneminin bitmesine sayılı günler kala Fenerbahçe'de Tolgay Arslan için bir atak daha geldi. Fenerbahçe yönetimi transfer görüşmesi için Beşiktaş'tan randevu talep etti. Görüşmenin yarın olması bekleniyor. Başka talibin çıkmaması Fenerbahçe'nin elini güçlendirirken, bir miktar fiyat artışının olabileceği de konuşuluyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTolgay Arslan mesaisi
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri