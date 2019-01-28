Tolgay Arslan mesaisi

Ara transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Fenerbahçe'de Tolgay Arslan için bir atak daha geldi. Fenerbahçe yönetimi transfer görüşmesi için Beşiktaş'tan randevu talep etti. Görüşmenin yarın olması bekleniyor. Başka talibin çıkmaması Fenerbahçe'nin elini güçlendirirken, bir miktar fiyat artışının olabileceği de konuşuluyor.
- Spor
- 28.01.2019
- Gazete
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