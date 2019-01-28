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Fernandes bombası

Forvet ini bir türlü bitiremeyen , sürpriz bir hamle yaptı. Portekizli orta saha ile anlaştı...

Fernandes bombası

Galatasaray'dan sürpriz ... Taraftarların sezonun ilk yarısından itibaren dört gözle golcü transferi beklemesine rağmen yönetim, Lokomotiv Moskova forması giyen orta saha oyuncusu Manuel Fernandes ile anlaşma sağladı. Kısa bir süre önce stoper Marcao'yu kadrosuna katan Sarı-Kırmızılı yönetimin, kadroda 1 forvet bile olmamasına rağmen önceliği diğer mevkilere vermesi büyük bir şaşkınlık yarattı.

BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR
Cimbom'un her konuda anlaştığı Fernandes'in bugün 'a gelmesi ve sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. 2011-2014 yılları arasında Beşiktaş forması giyen 32 yaşındaki Fernandes, böylelikle 5 sene sonra 'ye dönmüş olacak. Portekizli orta saha oyuncusu 'ta oynadığı dönemde özel hayatındaki sorunlarla sık sık gündeme gelmişti.


TAKVİM ÖZEL

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