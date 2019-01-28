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'de kongre sesleri yükselmeye başladı

F.Bahçe’de kötü gidişe karşı hamle yapan muhalifler, kongre için düğmeye basmaya hazırlanıyor.

Muhalefet harekete geçti
F.Bahçe'de yaşanan kötü sonuçlar Sarı-Lacivertli camiadaki muhalif isimleri harekete geçirdi. Muhaliflerin, camiada herkes tarafından çok sevilen bir başkan adayı etrafında toplandığı ve olağanüstü kongre için düğmeye bastığı öğrenildi. Başkan ve yönetiminin yaptığı hamleleri başarısız bulan bir grup kongre üyesinin, kötü sonuçların devam etmesi durumunda en geç Mart ayında genel kurul çağrısında bulunacağı konuşuluyor.

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