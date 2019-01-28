F.Bahçe'de yaşanan kötü sonuçlar Sarı-Lacivertli camiadaki muhalif isimleri harekete geçirdi. Muhaliflerin, camiada herkes tarafından çok sevilen bir başkan adayı etrafında toplandığı ve olağanüstü kongre için düğmeye bastığı öğrenildi. Başkan Ali Koç ve yönetiminin yaptığı hamleleri başarısız bulan bir grup kongre üyesinin, kötü sonuçların devam etmesi durumunda en geç Mart ayında genel kurul çağrısında bulunacağı konuşuluyor.
- Spor
- 28.01.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.