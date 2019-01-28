transfer dönemindebonservisiyle birlikte kadrosuna katan,deyıllığına kiralayanmerkez orta sahaya takıma liderlik edecek bir isim için geri sayıma başladı. Merkez orta saha içinelinde 3 aday bulunuyor.isimden birisi alındığındaişaret ettiği isim de adresini bulmuş olacak.opsiyon hakkını elinde tutanoyuncunun transferini bonservis şartıyla kabul etmiş durumda.