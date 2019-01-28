Ara transfer döneminde Malatyaspor'dan Sadık'ı bonservisiyle birlikte kadrosuna katan, Chelsea'den de Victor Moses'ı 1.5 yıllığına kiralayan Fenerbahçe, merkez orta sahaya takıma liderlik edecek bir isim için geri sayıma başladı. Merkez orta saha için Fenerbahçe'nin elinde 3 aday bulunuyor.
ALİ ŞEN MÜJDEYİ VERMİŞTİ
Bu 3 isimden birisi alındığında Ali Şen'in işaret ettiği isim de adresini bulmuş olacak. Johansen'in opsiyon hakkını elinde tutan Fulham Norveçli oyuncunun transferini bonservis şartıyla kabul etmiş durumda.
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