Fransız basınından Fernando Reges ile ilgili ilginç yorum... PSG'nin Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmayı çok istediğini belirten Fransız medyası, "Galatasaray bu saatten sonra onu bırakmaz. Böyle bir çılgınlık yapmazlar" ifadelerini kullandı. Bilindiği gibi G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fernando'nun satılmasına karşı çıkmıştı. Sambacı, Terim'in oyun planında en önemli isimlerden.
- Spor
- 28.01.2019
- Gazete
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