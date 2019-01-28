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Böyle bir çılgınlık yapmazlar!

Fransız basını, ’nin istediği Sambacı için “G.Saray bu saatten sonra onu bırakmaz. Böyle bir çılgınlık yapmazlar” yorumunu yaptı.

Böyle bir çılgınlık yapmazlar!
Fransız basınından Reges ile ilgili ilginç yorum... 'nin Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmayı çok istediğini belirten Fransız medyası, " bu saatten sonra onu bırakmaz. Böyle bir çılgınlık yapmazlar" ifadelerini kullandı. Bilindiği gibi G.Saray , Fernando'nun satılmasına karşı çıkmıştı. Sambacı, Terim'in oyun planında en önemli isimlerden.

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