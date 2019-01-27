Devre arasında kiralık olarak kadroya katılan Semih Kaya, sarı-kırmızılı formayı 603 gün sonra Göztepe karşılaşmasında giydi. Semih Kaya da mücadelenin son anlarında oyuna dahil oldu. Semih, Galatasaray ile en son maçına 3 Haziran 2017 yılında Türk Telekom Stadyumu'ndaki Atiker Konyaspor karşısında çıkmıştı.
- Spor
- 27.01.2019
- Gazete
Semih 603 gün sonra formasına kavuştu
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