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Semih 603 gün sonra formasına kavuştu

Semih 603 gün sonra formasına kavuştu
Devre arasında kiralık olarak kadroya katılan Semih Kaya, sarı-kırmızılı formayı 603 gün sonra Göztepe karşılaşmasında giydi. Semih Kaya da mücadelenin son anlarında oyuna dahil oldu. Semih, Galatasaray ile en son maçına 3 Haziran 2017 yılında Stadyumu'ndaki Atiker Konyaspor karşısında çıkmıştı.

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