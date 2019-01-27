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potada ’ı ezdi geçti

Beko, ’ı deplasmanda 21 sayı farkla geçti. Sarı-Lacivertliler böylelikle ezeli rakibine karşı galibiyet serisini 16 maça yükseltti.

Fenerbahçe potada Kartal’ı ezdi geçti
Pota derbisinde gülen Fenerbahçe Beko... Sarı-Lacivertliler, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Sompo Japan'ı 79-58 mağlup etti. Kanarya böylelikle ligde ligdeki 13. galibiyetini alırken, ise 7. kez sahadan yenik ayrıldı. ayrıca Beşiktaş'a karşı olan galibiyet serisini de 16 maça çıkardı. Sarı-Lacivertliler Beşiktaş karşısında ilk devreyi ise 32-36 önde tamamlarken, maçı da 21 sayı farkla kazandı. Diğer sonuçlar: Tofaş-P.Karşıyaka: 93-91, Türk Telekom-Sakarya BŞB: 76-53.

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