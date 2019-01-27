Pota derbisinde gülen Fenerbahçe Beko... Sarı-Lacivertliler, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş Sompo Japan'ı 79-58 mağlup etti. Kanarya böylelikle ligde ligdeki 13. galibiyetini alırken, Beşiktaş ise 7. kez sahadan yenik ayrıldı. Fenerbahçe ayrıca Beşiktaş'a karşı olan galibiyet serisini de 16 maça çıkardı. Sarı-Lacivertliler Beşiktaş karşısında ilk devreyi ise 32-36 önde tamamlarken, maçı da 21 sayı farkla kazandı. Diğer sonuçlar: Tofaş-P.Karşıyaka: 93-91, Türk Telekom-Sakarya BŞB: 76-53.
- Spor
- 27.01.2019
- Gazete
Fenerbahçe potada Kartal’ı ezdi geçti
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş’ı deplasmanda 21 sayı farkla geçti. Sarı-Lacivertliler böylelikle ezeli rakibine karşı galibiyet serisini 16 maça yükseltti.
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