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Volkan’dan şok eden küfür

Volkan’dan şok eden küfür
Kupa'da Ümraniyespor'a elenen Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel, takım arkadaşlarının vurdum duymaz futboluna isyan ederken sinkaflı küfürleri kameralara yansıdı. Karşılaşmanın 52. dakikasında rakip futbolcunun şutunu kornere çelen Volkan, "A... k... hepinizin ya. Valla a... k... hepinizin ya." şeklinde serzenişte bulundu. Volkan'ın bu küfrü, kameralara da yansıdı.

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