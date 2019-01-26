Victor Moses 1.5 yıllık imzayı attı

Fenerbahçe, Chelsea'nin Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Moses ile sağlık kontrollerinin ardından 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladığını açıkladı. Önceki gece İstanbul'a gelen Nijeryalı oyuncu, yeni takımının Ümraniyespor ile oynadığı kupa maçını da izlemişti. Resmi siteden "Moses'e çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz" açıklaması yapıldı.