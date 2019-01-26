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1.5 yıllık imzayı attı

1.5 yıllık kiralık sözleşmeye imza atan Moses çubuklu formayla poz verdi.

Victor Moses 1.5 yıllık imzayı attı
Fenerbahçe, Chelsea'nin Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Moses ile sağlık kontrollerinin ardından 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzaladığını açıkladı. Önceki gece İstanbul'a gelen Nijeryalı oyuncu, yeni takımının Ümraniyespor ile oynadığı kupa maçını da izlemişti. Resmi siteden "Moses'e çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz" açıklaması yapıldı.

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