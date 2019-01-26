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Corinthias’ta

lı forvet, ülkesinin takımlarından Corinthias ile sözleşme imzaladı.

Vagner love Corinthias’ta
Beşiktaş'ta beklenen oldu. Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Şenol Güneş tarafından kadroda düşünülmeyen Vagner Love gönderildi. yöneticisi , Love ile yolların ayrıldığını açıklarken, ekibi Corinthias da golcü oyuncu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu. Beşiktaş'tan yıllık 2 milyon Euro kazanan 33 yaşındaki forvet oyuncusunun bonservisinin alacaklarına karşılık verildiği öğrenildi. Love, Beşiktaş forması ile bu sezon çıktığı 16 resmi maçta 7 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

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