Vagner love Corinthias’ta

Beşiktaş'ta beklenen oldu. Siyah-Beyazlılar'da teknik direktör Şenol Güneş tarafından kadroda düşünülmeyen Vagner Love gönderildi. Beşiktaş yöneticisi Ahmet Kavalcı, Love ile yolların ayrıldığını açıklarken, Brezilya ekibi Corinthias da golcü oyuncu ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu. Beşiktaş'tan yıllık 2 milyon Euro kazanan 33 yaşındaki forvet oyuncusunun bonservisinin alacaklarına karşılık verildiği öğrenildi. Love, Beşiktaş forması ile bu sezon çıktığı 16 resmi maçta 7 kez rakip fileleri havalandırmıştı.
- Spor
- 26.01.2019
- Gazete
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