Quaresma'dan kırmızı hamle

Süper Lig'in 19. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la sahasında 1-1 berabere kalarak beklenmedik bir puan kaybı ile karşı karşıya kalan Beşiktaş'ta dün gecenin akıllarda kalan önemli anlarından birisi Quaresma'nın göstere göstere gördüğü kırmızı kart oldu.
ÇOK ÖZLEMİŞ...
Beşiktaş yönetimine daha önce eski kulübü Porto'ya gitmek istediğini söyleyen Portekizli yıldız eşi ve çocuklarını da ülkesine yollamış önceki gün attığı mesajda "Sizleri çok özledim" ifadesini kullanmıştı. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Erzurum maçı Quaresma'nın son maçı olabilirdi. Portekizli futbolcu maçın 87. dakikasında rakibine arkadan yaptığı çok sert hareketle adeta kırmızı karta davetiye çıkardı. Hakem de hiç tereddüt etmedi. Quaresma, yaptığı bu hareketle ayrılık karırında ısrarlı olduğunu Beşiktaş yönetimine iletmiş oldu.
Erzurum, maçında kırmızı kart gören Q7'nin en az iki maç ceza alması bekleniyor.
ÇOK ÖZLEMİŞ...
Beşiktaş yönetimine daha önce eski kulübü Porto'ya gitmek istediğini söyleyen Portekizli yıldız eşi ve çocuklarını da ülkesine yollamış önceki gün attığı mesajda "Sizleri çok özledim" ifadesini kullanmıştı. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Erzurum maçı Quaresma'nın son maçı olabilirdi. Portekizli futbolcu maçın 87. dakikasında rakibine arkadan yaptığı çok sert hareketle adeta kırmızı karta davetiye çıkardı. Hakem de hiç tereddüt etmedi. Quaresma, yaptığı bu hareketle ayrılık karırında ısrarlı olduğunu Beşiktaş yönetimine iletmiş oldu.
Erzurum, maçında kırmızı kart gören Q7'nin en az iki maç ceza alması bekleniyor.
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