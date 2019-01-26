Quaresma'dan kırmızı hamle

haftasındasahasındaberabere kalarakbeklenmedik birpuan kaybı ile karşı karşıyakalandün gecenin akıllardakalan önemli anlarındanbirisigösteregöstere gördüğü kırmızıkart oldu.yönetimine daha önce eski kulübügitmek istediğini söyleyenyıldız eşi ve çocuklarını da ülkesine yollamış önceki gün attığı mesajdaifadesini kullanmıştı. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göremaçıson maçı olabilirdi.futbolcu maçındakikasında rakibine arkadan yaptığı çok sert hareketle adeta kırmızı karta davetiye çıkardı. Hakem de hiç tereddüt etmedi., yaptığı bu hareketle ayrılık karırında ısrarlı olduğunuyönetimine iletmiş oldu.