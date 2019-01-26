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: 10 kişi kaldık ama vazgeçmedik

, “10 kişi kaldığımız bölümde bile maçı kazanmak için oynadık” diye konuştu.

10 kişi kaldık ama vazgeçmedik
Beşiktaş'ın hocası , Erzurumspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Kazanmak için sahaya çıktık, ilk başta bunu gösterdik. Zaman zaman telaşlıydık ve bu bizi olumsuz olarak etkiledi. Şanssız bir gol yedik ve bu rakibe güven verdi. 10 kişi kaldığımız bölümde bile kazanmak için oynadık" diye konuştu.

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