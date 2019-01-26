Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, Erzurumspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Kazanmak için sahaya çıktık, ilk başta bunu gösterdik. Zaman zaman telaşlıydık ve bu bizi olumsuz olarak etkiledi. Şanssız bir gol yedik ve bu rakibe güven verdi. 10 kişi kaldığımız bölümde bile kazanmak için oynadık" diye konuştu.
- Spor
- 26.01.2019
- Gazete
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