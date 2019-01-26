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  • 26.01.2019 10:57

'den lıları heyecanlandıran paylaşım

Forvet arayışlarını sürdüren ve bu sezon fırtına gibi esen Diagne için Kasımpaşa ile temasa geçen 'a, Senagalli yıldız sosyal medya üzerinden yeşil ışık yaktı.

Galatasaray ile anlaştığına dair bir haberin fotoğrafını paylaşan Diagne, beğeni anketi başlatarak Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Galatasaray taraftarı, bu paylaşımın ardından Senegalli golcü hesabını mesaj yağmuruna tuttu.

Kasımpaşa'nın geçtiğimiz gün resmi hesabından yaptığı paylaşımla Mbaye Diagne'nin hesabının gerçek olduğu da ortaya çıktı.

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