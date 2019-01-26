Galatasaray ile anlaştığına dair bir haberin fotoğrafını paylaşan Diagne, beğeni anketi başlatarak Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Galatasaray taraftarı, bu paylaşımın ardından Senegalli golcü hesabını mesaj yağmuruna tuttu.

Kasımpaşa'nın geçtiğimiz gün resmi hesabından yaptığı paylaşımla Mbaye Diagne'nin hesabının gerçek olduğu da ortaya çıktı.