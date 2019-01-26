Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Göztepe ile karşılaşıyorç Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.



İLK 11'LER



GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Borges, Halil, Castro, Serdar, Jerome.

GALATASARAY: Muslera, Maicon, Marcao, Mariano, Selçuk, Sinan, Linnes, Fernando, Ndiaye, Onyekuru, Feghouli.

CEZALI: Alpaslan (Göztepe), Belhanda (Galatasaray)

SAKAT: Ghilas, Traore (Göztepe), Emre Akbaba (Galatasaray)

GALATASARAY SON 5 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Göztepe ile ligde yaptığı son 5 maçı da kazandı.Rakibi karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında deplasmandaki karşılaşmayı 2-0 kaybeden İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, İzmirli renktaşıyla daha sonra oynadığı 5 müsabakadan da üçer puanla ayrıldı.

İZMİR'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 27. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 13-8 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 5 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 37, Göztepe ise 22 gol attı.

Geçen sezonun son haftasında İzmir'de Göztepe'yi 1-0 yenen Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etmişti.

FARKLI SKORLAR

Taraflar arasında geride kalan 53 lig maçında en farklı skorlara İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi imza attı. Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar elde edebildi.