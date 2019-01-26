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  • Son Güncelleme: 26.01.2019 18:21

- karşılaşmasının ilk 11'leri belli oldu

'in 19. haftasında deplasmanda ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

'in 19. haftasında deplasmanda ile karşılaşıyorç Mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

İLK 11'LER

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Borges, Halil, Castro, Serdar, Jerome.

GALATASARAY: Muslera, Maicon, Marcao, Mariano, Selçuk, Sinan, Linnes, Fernando, Ndiaye, Onyekuru, Feghouli.

CEZALI: Alpaslan (Göztepe), Belhanda (Galatasaray)

SAKAT: Ghilas, Traore (Göztepe), Emre Akbaba (Galatasaray)

GALATASARAY SON 5 MAÇI KAZANDI
Galatasaray, Göztepe ile ligde yaptığı son 5 maçı da kazandı.Rakibi karşısında 2001-2002 sezonunun ikinci yarısında deplasmandaki karşılaşmayı 2-0 kaybeden İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, İzmirli renktaşıyla daha sonra oynadığı 5 müsabakadan da üçer puanla ayrıldı.

İZMİR'DEKİ MAÇLAR
Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig tarihinde İzmir'de 27. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 13-8 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 5 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 37, Göztepe ise 22 gol attı.

Geçen sezonun son haftasında İzmir'de Göztepe'yi 1-0 yenen Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etmişti.

FARKLI SKORLAR
Taraflar arasında geride kalan 53 lig maçında en farklı skorlara İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi imza attı. Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise toplam 11 kez yendiği rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar elde edebildi.

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