Süper Lig'in 11. haftasındaki F.Bahçe derbisinden sonra 10 maç men cezası alan Fatih Terim, deplasmandaki Göztepe karşılaşmasıyla birlikte takımının başında olacak. Tecrübeli çalıştırıcı, tam 85 gün sonra takımını kenardan yönetecek. G.Saray'ı bugünkü Göztepe maçı öncesi taraftarı İzmir'de coşkuyla karşıladı.
- Spor
- 26.01.2019
- Gazete
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